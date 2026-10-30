Zug - Nach dem Verkauf des EMEA-Geschäfts hat der Stromzählerproduzent Landis+Gyr im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2026/27 weniger umgesetzt, die Gewinnzahlen aber leicht gesteigert. Für die Marge ist das Unternehmen etwas optimistischer geworden. Von April bis September sank der Umsatz um 6,3 Prozent auf 501,4 Millionen US-Dollar, wie Landis+Gyr am Donnerstagabend mitteilte. Grund dafür sei eine Lücke zwischen einem auslaufenden Projekt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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