Zürich - Für die medizinische Bildgebung sind innovative Kontrastmittel gefragt. Der Materialforscher Robert Nissler hat daher einen ultrahellen Nano-Nahinfrarotfarbstoff entwickelt, der hochaufgelöste Bilder von Gehirnstrukturen liefern soll. Im antiken Ägypten schätzte man den Vorläufer des kupferhaltigen «Zurich Blue» bereits wegen seiner strahlend blauen Farbe. Will man Krankheiten erkennen und medizinische Behandlungen überwachen, kommen bildgebende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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