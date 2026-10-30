Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat die Einnahmen in den ersten neun Monaten gesteigert und mehr verdient. Damit bleibt die Bank auf Rekordkurs. Nach einer im Sommer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird die LUKB nun noch etwas optimistischer. Von Januar bis September stieg der Geschäftserfolg, der bei Banken als Mass für die operative Leistung gilt, um 8,5 Prozent auf 273,8 Millionen Franken. Der Konzerngewinn rückte um 8,7 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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