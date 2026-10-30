DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Stockholm findet am Vorabend von Allerheiligen nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

TAGESTHEMA

Die Bayer-Tochter Monsanto hat im Milliardenrechtsstreit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat das nach eigener Darstellung erste Verfahren seit der richtungsweisenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA gewonnen. Ein Geschworenengericht in Missouri habe im Fall Aretino et al zugunsten von Monsanto entschieden, teilte der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern mit, der den Glyphosat-Hersteller vor Jahren geschluckt hatte. Im Juni 2026 hatte der von Bayer angerufene Supreme Court in einem anderen Verfahren entschieden, dass Klagen wegen fehlender Warnhinweise zu möglichen Krebsrisiken nach dem Recht einzelner US-Bundesstaaten durch das Bundesrecht ausgeschlossen sind. Das Urteil im Fall Aretino zeige nun, dass die Klägerseite nach der Supreme-Court-Entscheidung keine Beweise für alternative Klagebegründungen vorlegen könne, erklärte Bayer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25 Umsatz 1.755 -6% 17 1.870 EBIT bereinigt 2,6 -90% 16 26 EBIT -10 -- 16 16 EBIT-Marge -0,6 -- 16 0,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten -49 -- 16 -62 Ergebnis je Aktie -0,33 -- 16 -0,42

Weitere Termine:

07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

11:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

11:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

17:30 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (18:15 Telefonkonferenz)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: 0,0% gg Vq 07:30 Privater Verbrauch September PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj - DE 08:00 Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vm/+8,3% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +8.000 gg Vm zuvor: +12.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) Q3 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vj 2.Quartal: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +1,1% gg Vj 2. Quartal: +1,0% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,6% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +4,2% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj - CA 13:30 Bruttoinlandsprodukt (BIP) monatlich August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm - US 13:30 Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 56,0 zuvor: 58,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.095,00 -0,3 E-Mini-Future S&P-500 7.683,75 -0,9 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.990,50 -1,9 Topix (Tokio) 3.955,97 -1,2 Hang-Seng (Hongk.) 23.387,70 +1,9 Shanghai-Comp. 3.640,52 -0,3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.039,68 +1,3 DAX-Future 26.211,00 +1,6 MDAX 30.798,65 +1,2 TecDAX 4.149,61 +0,8 SDAX 18.418,50 -0,0 Euro-Stoxx-50 6.207,07 +0,6 Stoxx-50 5.410,92 +0,8 XDAX 26.108,09 +0,3 Dow-Jones 52.342,56 -0,3 S&P-500 7.720,39 -0,3 Nasdaq Composite 26.184,72 -1,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag dürften die Börsen mit kleineren Verlusten in den Handel starten. Neben einer normalen Konsolidierung drücken auch negative Vorgaben, vor allem aus dem Technologiebereich. Die Intel-Aktie ist nach einem schwachen Ausblick nachbörslich um mehr als 20 Prozent eingebrochen, für das Amazon-Papier ging es nach Börsenschluss um 7 Prozent nach unten. Die Geschäftszahlen der Technologiegiganten lösen neue Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms aus. Der KI-arme DAX befindet sich hier relativ betrachtet im Vorteil. Akzente bei Einzelaktien könnten Unternehmenszahlen setzen. Daneben stehen Wachstumszahlen aus Deutschland und der Eurozone an.

Rückblick: Freundlich - Stützend wirkten leicht gesunkene Marktzinsen, nachdem sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank ihre jeweiligen Leitzinsen unverändert belassen hatten. Händler verwiesen überdies auf die bislang überwiegend positiv verlaufene Bilanzsaison. Zudem gaben die Ölpreise nach. Etwas bremsend wirkten schwache Geschäftszahlen aus dem Bankensektor, der 0,2 Prozent abgab. Hier verloren BBVA nach Zahlenausweis 2,6 Prozent. Die beiden übrigen Verlierer in Europa waren Rohstoffwerte mit Abgaben von durchschnittlich 0,2 Prozent und der Lebensmittelsektor mit minus 0,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Im DAX überzeugte besonders Adidas (+5,8%) mit den endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Zudem blickt der Sportartikelhersteller optimistisch in die Zukunft. Die Drittquartalszahlen von Volkswagen (+1,7%) fielen schwach aus. Positiv hob JP Morgan aber hervor, dass die Liquidität mit 33 Milliarden Euro unverändert stark sei und das Unternehmen im dritten Quartal einen leicht positiven bereinigten freien Cashflow erzielt habe. Deutsche Telekom (+1,9%) profitierten von überraschen starken Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile. Henkel (+1%) hatte mit ihren Zahlen die Erwartungen klar übertroffen und den Ausblick angehoben. Als durchwachsen wurden derweil die Geschäftszahlen von MTU (+0,6%) bezeichnet. Ein pessimistischer Ausblick drückte Vonovia um 3 Prozent. Negative Vorgaben von Servicenow ließen SAP um 1,1 Prozent nachgeben. Mit Knorr-Bremse ging es nach schwachen Drittquartalszahlen um 6,8 Prozent abwärts. Salzgitter (+11,2%) überzeugte hingegen mit starken Zahlen. Redcare fielen trotz guter Zahlen um 6,3 Prozent. Diese entsprachen den Konsenserwartungen, wie Baader anmerkte. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen.

USA - AKTIEN

Leichter - Der enttäuschende Quartalsausweis der Google-Mutter Alphabet befeuerte die Furcht vor einer KI-Blase und belastete vor allem den Technologiesektor. Trotz eines kräftig gestiegenen Umsatzes im Cloud-Computing-Geschäft verfehlte der Konzernumsatz die Konsensschätzungen. Auch der deutlich negative Cashflow als Folge der massiven Investitionen in den Ausbau der KI-Kapazitäten stoße bei den Anleger auf Skepsis. Der Kurs brach um 12,6 Prozent ein. Der schlechten Stimmung konnten sich auch Microsoft (-0,2%) nicht entziehen, trotz starker Zahlen. Besser als erwartet hatte ferner die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile (-0,5%) abgeschnitten, im späten Handel senkten jedoch einige große Häuser die Kursziele. Auch die Zahlen des Pharmakonzerns Merck & Co (+3,8%) überraschten positiv. Eine ungebrochen starke Nachfrage nach den Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamenten von Eli Lilly (+6,6%) verhalf dem Unternehmen zu einem Umsatz und Gewinn deutlich über den Markterwartungen. Auch der Ausblick übertraf den Analystenkonsens. Nach Vorlage "mäßiger" Geschäftszahlen und einem pessimistischen Ausblick stürzten Softwarenow um 27 Prozent ab. Caterpillar gaben 9,3 Prozent ab, nachdem der Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben war.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,65 -0,08 10 Jahre 4,99 -0,06 30 Jahre 5,33 -0,03

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)

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