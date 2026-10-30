Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 30
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.82
|Shrs:
|78,150,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.04
|Shrs:
|5,500,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.86
|Shrs:
|6,800,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.66
|Shrs:
|4,400,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|16.89
|Shrs:
|24,700,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.84
|Shrs:
|109,350,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|12.37
|Shrs:
|10,400,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|13.30
|Shrs:
|500,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.16
|Shrs:
|3,800,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|10.90
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|7.50
|Shrs:
|4,400,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|9.83
|Shrs:
|11,800,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.86
|Shrs:
|19,650,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.00
|Shrs:
|9,900,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|14.00
|Shrs:
|123,690,070.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.38
|Shrs:
|15,350,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,296.61
|Shrs:
|31,184,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.14
|Shrs:
|577,250,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.56
|Shrs:
|66,200,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.07
|Shrs:
|1,133,187.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.48
|Shrs:
|12,792,194.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.45
|Shrs:
|7,393,188.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.79
|Shrs:
|558,947.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.72
|Shrs:
|174,320.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.48
|Shrs:
|77,373,590.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.95
|Shrs:
|93,070.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.64
|Shrs:
|58,392,219.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|851.69
|Shrs:
|681,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.13
|Shrs:
|103,487.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.90
|Shrs:
|488,990.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|110,220,760.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.10
|Shrs:
|4,923,767.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|55,570,455.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.30
|Shrs:
|5,093,173.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.69
|Shrs:
|3,050,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.79
|Shrs:
|802,945.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.41
|Shrs:
|5,915,517.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.62
|Shrs:
|733,430.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.42
|Shrs:
|21,564,459.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.81
|Shrs:
|647,611.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.88
|Shrs:
|1,150,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.60
|Shrs:
|400,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|14,700,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.08
|Shrs:
|2,750,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.73
|Shrs:
|142,750,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.51
|Shrs:
|21,197,877.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|4,550,737.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL USD CORP BD RES ENH ETF
|EAH
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|4,985,638.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL EUR CORP BD RES ENH ETF
|EAU
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.95
|Shrs:
|10,620,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHI
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|4.89
|Shrs:
|2,183,820.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP GROWTH ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|400,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQ ENH YIELD UCITS ETF
|GID
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|1,000,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL US EQ ENH YIELD UCITS ETF
|GID
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.05
|Shrs:
|1,000,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQ DYNAMIC BUFFER ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|1,000,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL US EQ DYNAMIC BUFFER ETF
|QUA
|Date:
|29/10/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|1,000,000.00
|Tckr:
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