Bielefeld (ots) -Jahrelang haben sie Unternehmen aufgebaut, Risiken getragen und schwierige Entscheidungen getroffen. Nach dem Firmenverkauf verfügen erfolgreiche Unternehmer plötzlich über erhebliches frei verfügbares Kapital, das sie langfristig erhalten und möglichst gewinnbringend anlegen möchten. Viele setzen dabei auf den Kapitalmarkt und vertrauen auf ihre bisherige Entscheidungserfahrung. Doch gelten bei der Geldanlage dieselben Erfolgsprinzipien wie im eigenen Unternehmen?Der Kaufvertrag ist unterschrieben, das Geld überwiesen und ein jahrzehntelanges Lebenswerk erfolgreich verkauft. Für viele Unternehmer beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt, der zunächst vor allem finanzielle Freiheit verspricht. Schließlich haben sie bereits bewiesen, dass sie wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, Risiken eingehen und auch unter schwierigen Bedingungen die richtigen Entscheidungen treffen können. Warum sollte ihnen das nicht auch bei der Verwaltung ihres Vermögens gelingen? Genau darin liegt allerdings eine häufig unterschätzte Gefahr: Während Unternehmer in ihrem Betrieb durch Einsatz, Erfahrung und gezielte Maßnahmen Einfluss auf Ergebnisse nehmen konnten, gelten am Kapitalmarkt völlig andere Regeln. "Viele Unternehmer versuchen an der Börse, mit Überzeugung und Durchhaltevermögen etwas zu erreichen, das sie gar nicht kontrollieren können. Im schlimmsten Fall setzen sie damit das Vermögen aufs Spiel, das sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben", warnt Carsten Umland von simplified trading."Entscheidend ist deshalb, Risiken von Anfang an zu begrenzen und sich auch dann an klare Regeln zu halten, wenn der Markt gegen die eigene Erwartung läuft", erklärt Carsten Umland weiter. Seit über 20 Jahren ist der Börsenexperte an den Aktienmärkten aktiv und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Anleger ihre Entscheidungen systematisch und eigenverantwortlich treffen können. Mit simplified trading vermittelt er einen regelbasierten Ansatz, der nicht bei der Suche nach der nächsten vielversprechenden Aktie beginnt, sondern bei der Einordnung des Marktumfelds, der persönlichen Risikotragfähigkeit und einer angemessenen Positionsgröße. Besonders für Unternehmer nach einem Unternehmensverkauf, Führungskräfte nach einer Abfindung und Erben mit größerem Vermögen kann dieser Perspektivwechsel entscheidend sein.Wenn unternehmerische Stärken an der Börse zur Schwäche werdenIm eigenen Unternehmen gehört es zu den wichtigsten Fähigkeiten, auch unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Unternehmer können Preise anpassen, Mitarbeiter führen, Prozesse verändern oder den Vertrieb verstärken, wenn sich das Geschäft nicht wie erwartet entwickelt. Am Kapitalmarkt fehlen diese Einflussmöglichkeiten. Schließlich lässt sich weder eine fallende Aktie noch eine negative Marktstimmung durch persönlichen Einsatz korrigieren. Trotzdem übertragen viele erfolgreiche Unternehmer ihre bisherigen Entscheidungsgewohnheiten auf das eigene Depot. Sie halten an Positionen fest, weil sie von einem Unternehmen überzeugt sind, kaufen bei fallenden Kursen nach oder konzentrieren große Summen auf wenige Investments.Doch was im eigenen Betrieb Ausdruck von Entschlossenheit war, kann an der Börse schnell zum erheblichen finanziellen Risiko werden. Hinzu kommt, dass viele Unternehmer bereits über Jahre mit einem großen Klumpenrisiko gelebt haben: dem eigenen Unternehmen. Wer diese Erfahrung auf sein Depot überträgt, läuft Gefahr, erneut einen erheblichen Teil seines Vermögens von wenigen einzelnen Investments abhängig zu machen. Entwickeln sich diese entgegen den eigenen Erwartungen, können entsprechend hohe Verluste entstehen. "Unternehmer sind es gewohnt, auch in schwierigen Situationen an ihren Entscheidungen festzuhalten. An der Börse muss man dagegen erkennen können, wann die eigene Einschätzung nicht mehr trägt, und bereit sein, entsprechend zu handeln", erklärt Carsten Umland von simplified trading.Warum der Schutz des Vermögens klare Regeln erfordertGerade weil unternehmerische Überzeugung an der Börse schnell zum Risiko werden kann, sollte nach einem Unternehmensverkauf der Schutz des vorhandenen Vermögens im Vordergrund stehen. Während im laufenden Betrieb neue Umsätze erwirtschaftet und wirtschaftliche Entwicklungen aktiv beeinflusst werden können, muss das frei gewordene Kapital häufig über Jahrzehnte den eigenen Lebensstandard sichern. Ähnliches gilt für größere Abfindungen und Erbschaften. Umso schwerer wiegen Verluste, die sich nicht ohne Weiteres durch neue Einkünfte ausgleichen lassen. Denn je stärker ein Depot an Wert verliert, desto schwieriger wird es, das ursprüngliche Vermögensniveau wieder zu erreichen. Größere Rückschläge können deshalb die finanziellen Möglichkeiten und die persönliche Lebensplanung erheblich einschränken.Deshalb sollte bereits vor der ersten größeren Anlageentscheidung feststehen, welcher Vermögensrückgang finanziell und emotional tragbar ist, ohne die eigene Freiheit und Lebensplanung zu gefährden. Dabei spielen familiäre Verpflichtungen, geplante Ausgaben und der langfristige Liquiditätsbedarf eine wichtige Rolle. Ebenso gilt es zu klären, welcher Teil des Kapitals in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich nicht benötigt wird. Auf dieser Grundlage lassen sich konkrete Regeln für Käufe, Verkäufe, die Größe einzelner Positionen und die Begrenzung möglicher Verluste festlegen. Diese sollten schriftlich festgehalten und regelmäßig überprüft werden, damit sie auch unter emotionalem Druck Bestand haben. Entscheidend ist dabei nicht, wie überzeugt ein Anleger von einem bestimmten Investment ist, sondern ob das damit verbundene Risiko zu seiner finanziellen Situation passt.Vom Markt zur Einzelaktie: Wie die Umland-Methode Entscheidungen strukturiertWie sich Marktanalyse und Risikomanagement miteinander verbinden lassen, zeigt die von Carsten Umland entwickelte Umland-Methode. Statt direkt nach vielversprechenden Aktien, ETFs oder anderen Finanzinstrumenten zu suchen, betrachtet der Börsenexperte zunächst das übergeordnete Marktumfeld. Dabei prüft er, in welcher Phase sich die Märkte befinden und welche wirtschaftlichen Entwicklungen die Kurse beeinflussen. Im nächsten Schritt untersucht er, welche Branchen sich im Vergleich zum Gesamtmarkt besonders stark entwickeln. Erst danach richtet sich der Blick auf einzelne Unternehmen und mögliche Einstiegspunkte.Bei jeder Anlageentscheidung berücksichtigt er außerdem das mögliche Verlustrisiko, die passende Positionsgröße und die Bedingungen für einen späteren Ausstieg. So fließen sowohl die aktuelle Marktsituation als auch die persönlichen finanziellen Voraussetzungen des Anlegers in die Entscheidung ein. "Viele Unternehmer haben gelernt, Chancen früh zu erkennen und entschlossen zu nutzen. Am Kapitalmarkt kommt es aber genauso darauf an, eine Gelegenheit bewusst auszulassen, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen", erklärt Carsten Umland.Mit simplified trading: Wie Unternehmer ihr Vermögen nach dem Exit langfristig schützenEin erfolgreicher Unternehmensverkauf schafft neue Möglichkeiten, bringt aber auch eine Verantwortung mit sich: Das über Jahrzehnte aufgebaute Vermögen soll nicht nur heute Freiheit ermöglichen, sondern diese auch in Zukunft sichern. Dafür müssen ehemalige Unternehmer ihre bisherigen Fähigkeiten keineswegs ablegen. Entscheidend ist vielmehr, zu erkennen, wo unternehmerische Erfahrung hilft und wo am Kapitalmarkt ein anderer Umgang mit Unsicherheit erforderlich ist. Denn letztlich bemisst sich der Erfolg einer Kapitalanlage nicht allein an der erzielten Rendite, sondern auch daran, wie verlässlich das Vermögen die eigenen Lebensziele unterstützt.Genau bei diesem Perspektivwechsel setzt Carsten Umland mit simplified trading an. Er unterstützt Anleger dabei, ihre Kapitalmarktentscheidungen eigenständig und mit einem klaren Verständnis für die damit verbundenen Risiken zu treffen. "Nach einem Unternehmensverkauf sollte das Vermögen dem Menschen neue Freiheiten eröffnen und nicht zur nächsten Quelle ständiger Sorgen werden. Dafür braucht es einen Umgang mit Geld, der zur neuen Lebenssituation passt", fasst Carsten Umland zusammen.Sie möchten Ihr Vermögen langfristig schützen, ohne Ihre Anlageentscheidungen aus der Hand zu geben? Dann lassen Sie Ihren bisherigen Anlageprozess von Carsten Umland und dem Team von simplified trading (https://www.carstenumland.de/) analysieren und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!Pressekontakt:Carsten Umlandsimplified tradingE-Mail: info@carstenumland.deWeb: https://www.carstenumland.de/Original-Content von: Carsten Umland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181725/6380668