Mit der PVT-Anlage auf den Dächern des Werks in Vaihingen an der Enz macht das Unternehmen seine Wärmeversorgung am Standort nahezu unabhängig von fossiler Energie. Deutschlands größte PVT-Anlage stellt Wärme und Strom für eine Wärmepumpe bereit. Der Autozulieferer Mahle hat eine photovoltaisch-thermische Solaranlage an seinem Standort in Vaihingen an der Enz vollständig in Betrieb genommen. Es soll sich Deutschlands derzeit größte PVT-Anlage handeln. Damit kann das Werk seinen bislang fossil gedeckten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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