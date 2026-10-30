DJ EUREX/Bund-Futures ziehen an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.08 Uhr um 27 Ticks auf 122,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,64 Prozent und das -tief bei 122,33 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.986 Kontrakte. Der Buxl-Future zieht um 6 Ticks auf 105,78 Prozent an - der Bobl-Future um 4 Ticks auf 113,26 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.