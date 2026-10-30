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Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026



30.10.2026 / 08:50 CET/CEST

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Der Vorstand der Evonik Industries AG hat ein Schreiben der BASF SE vom 22.10.2026 über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eingehend geprüft. Er hat auf Basis der vorliegenden Informationen entschieden, nicht in Verhandlungen mit der BASF SE einzutreten. Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert.

Zugleich erklärt der Vorstand seine Bereitschaft zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit der BASF SE, um die Position der Evonik Industries AG zu erläutern und der BASF SE die Gelegenheit zu geben, ihre Motive und die aus ihrer Sicht maßgeblichen Erwägungen darzulegen.





Kontakt / Mitteilende Person:

Christoph Finke

Leiter Investor Relations

+49 174 99 31 647

christoph.finke@evonik.com



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