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Schweizer Autowirtschaft fordert wirtschaftsfreundlichere und realitätsbewusstere Verkehrs- und Umweltpolitik durch den Bundesrat



30.10.2026 / 09:00 CET/CEST





Bern, 30. Oktober 2026 Die Mitglieder von auto-schweiz haben als Vertreter einer der grössten Schweizer Importwirtschaften an der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung in Schinznach-Bad einstimmig neue Mitglieder aufgenommen. Neu in den Vorstand gewählt wurde die BMW (Schweiz) AG-Geschäftsführerin Sylvia Neubauer. Angesichts der herausordernden wirtschaftlichen Lage der Schweizer Automobilwirtschaft und der rekordhohen Treibstoffpreise fordert der Verband eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel und eine wirtschaftsfreundlichere und realitätsnähere Verkehrs- und Umweltpolitik. auto-schweiz appelliert an den Bundesrat, im Projekt Verkehr '45 eine nachfrageorientierte Verkehrsinfrastrukturpolitik zu verfolgen, was einen markanten Ausbau der Strasseninfrastruktur verlangt. Die ausserordentliche Generalversammlung 2026 von auto-schweiz stand im Zeichen des anhaltenden Mitgliederzuwachses und der Aufnahme neuer Fahrzeugmarken. Mit den neu mitwirkenden Xpeng, Chery, iCaur und Geely vertritt auto-schweiz nun die Interessen von 41 Verbandsmitgliedern mit der rekordhohen Zahl von insgesamt 63 Fahrzeugmarken. Neu in den Vorstand gewählt wurde Sylvia Neubauer, Präsidentin und CEO der BMW (Schweiz) AG. Wirtschaftsfreundliche Politik zugunsten Branche und Autonutzer notwendig In ihren Ansprachen verwiesen Verbandspräsident Peter Grünenfelder und Verbandsdirektor Thomas Rücker auf die anhaltend grossen wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen für die Schweizer Automobilwirtschaft. Gefordert werden rasche Erleichterungen bei der derzeitig europaweit einzigartigen Schweizer CO2-Vorschriftendichte und eine markant wirtschaftsfreundlichere und marktkonformere Ausgestaltung der ab 2030 geplanten neuen CO2-Gesetzgebung. Dazu ist die massive Steuer- und Abgabenlast auf Kosten der Branche von jährlich fast 13 Milliarden Franken deutlich zu reduzieren. Insbesondere wegen der aktuell rekordhohen Treibstoffpreise ist die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel auszusetzen. Mittelfristig gilt es die Erhebung der Mehrwertsteuer auf den Mineralölsteuer-Anteil zu eliminieren, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu stärken. «Die vom Bundesrat vorangetriebenen neuen Freihandelsabkommen machen die aktuell laufende Verschlechterung der inländischen Standortbedingungen nicht wett. Es braucht eine generell wirtschaftsfreundliche Politik im Bundeshaus zur Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung, zugunsten der Schweizer Unternehmen und insbesondere zugunsten der Automobilbranche als Motor der Schweizer Wirtschaft», kommentierte Peter Grünenfelder. Fehlgeleitete Infrastrukturplanung Verkehr '45 korrigieren Mit Enttäuschung und Unmut beurteilen die Automobil-Importeure die Stossrichtung der vom Bundesrat in die Vernehmlassung geschickten Infrastrukturplanung Verkehr '45. Die Vernachlässigung der Strasse und der einseitige Fokus auf die Schiene wird der realen Nachfrage nach mehr Strasseninfrastruktur nicht gerecht und plane an den Mobilitätsbedürfnissen von Bevölkerung und Unternehmen vorbei. Rekordhohe Staustunden mit volkswirtschaftlichen Folgekosten in Milliardenhöhe werden so in Kauf genommen. Der Bundesrat wird aufgefordert das Infrastrukturprojekt Verkehr '45 nochmals neu auszubalancieren. Dazu führte Thomas Rücker aus: «Der Bundesrat ist gefordert, eine am Markt- und der Konsumrealität orientierte Wirtschafts- und Verkehrspolitik zu verfolgen, welche sich der zuspitzenden Verkehrsüberlastung ernsthaft annimmt.» Weitere Auskünfte:

Thomas Rücker

Direktor

T 079 529 12 02

thomas.ruecker@auto.swiss auto-schweiz

Vereinigung Schweizer

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