Köln (ots) -"Vibes - Find Your Fire": Motsi Mabuse begleitet neun Frauen auf einer Reise zu ihrem inneren FeuerNeue Social Reality ab 5. November 2026 in der ARD-MediathekWann fühlen wir uns eigentlich wie wir selbst? Und was passiert, wenn wir für zwölf Tage einmal nicht funktionieren, gefallen oder Erwartungen erfüllen müssen, sondern herausfinden dürfen, was wir wirklich wollen?In der neuen Social Reality "Vibes - Find Your Fire" ziehen neun Frauen, die sich untereinander nicht kennen und alle an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen, für zwölf Tage in eine Villa auf Rhodos. Was sie verbindet: der Wunsch nach Veränderung, Sinnlichkeit, nach mehr Nähe zu sich selbst und nach dem Mut, den eigenen Bedürfnissen endlich wieder mehr Raum zu geben. Sie suchen die Antwort auf die Frage: Wer bin ich wirklich?Karin Kuhn, WDR-Unterhaltungschefin: "Wir Frauen denken so oft negativ über uns selbst: zu dick, zu dünn, zu alt, zu uninteressant... Dabei hat jede von uns ein Feuer in sich, das brennt. Und das zeigen wir in unserem neuen Streamingformat "VIBES - find your Fire". Wir lernen neun spannende Frauen auf der Reise ihres Lebens kennen. Begleitet von Motsi Mabuse und anderen inspirierenden Frauen erleben sie 12 Tage und Nächte in einer Villa auf Rhodos. Scheidung, Lebenskrisen, Sexualität: Hier geht es ans Eingemachte. Mit Lachen, Weinen und ganz viel Spaß. Unsere Eigenentwicklung im Reality-Genre hat etwas Besonderes geschaffen: Nicht Konkurrenz und Wettkampf stehen bei VIBES im Mittelpunkt, sondern Zusammenhalt und Selbstfindung."An der Seite der Frauen: TV-Star Motsi Mabuse, die als Vertraute, Impulsgeberin und Mutmacherin durch ein Experiment begleitet, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben hat. Sie hört zu, fragt nach, fordert heraus und ermutigt die Teilnehmerinnen, auch dorthin zu schauen, wo es unbequem wird. Unterstützt wird sie von der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Hedda Hess sowie der Sexological BodyworkerinStella Sieger.Motsi Mabuse: "Diese Reise war für mich etwas ganz Besonderes und hat mich auch persönlich unglaublich berührt. Neun starke Frauen mit ganz unterschiedlichen Geschichten, die den Mut hatten, sich zu öffnen, über sich hinauszuwachsen und sich selbst neu zu entdecken. Ich glaube fest daran, dass jede Frau ihr eigenes Feuer in sich trägt. Zu erleben, wie viel Stärke, Mut und Zusammenhalt auf dieser Reise entstanden sind, war für mich eine unvergessliche Erfahrung, aus der auch ich persönlich unglaublich viel mitgenommen habe. Ich bin sehr dankbar, so ein besonderes Format begleiten zu dürfen."Um ihr Ziel nach neuer Zufriedenheit erreichen zu können, müssen die neun Frauen ihre Komfortzone verlassen: Sie setzen sich mit ihrem Körper und ihrem Selbstbild auseinander, mit Sexualität und Sinnlichkeit, Wut und Scham, Beziehungen und persönlichen Grenzen. Sie sprechen über Dinge, die oft lieber verschwiegen werden und machen Erfahrungen, die neue Perspektiven eröffnen können. Vor allem aber geht es um die Frage: Was passiert, wenn die Frauen aufhören, sich selbst zurückzuhalten.Da ist etwa Danni (48), die als alleinerziehende Mutter von 5 Kindern und als bekannte Reality-Persönlichkeit jeden Tag gegen Vorurteile (und Erwartungen) kämpft. Sie möchte wieder vertrauen können und die Schutzmauer um sich herum abbauen.Model und Reality-Persönlichkeit Sara (36) steht oft im Rampenlicht und hat sich einen Schutzpanzer zugelegt, der es verhindert, dass sie echte Nähe und Liebe zulassen kann.Marys (33), Model und zweifache Mutter, sucht ihren eigenen Weg zwischen Familie und beruflichen Träumen. Alex (38) stellt ihren bisherigen Umgang mit Botox und Filtern infrage und wagt sich an ein Thema, das sie schon lange begleitet: ihr negatives Körperbild. Antje (65) lebt mit einer schweren Krankheit und möchte lernen, ihre eigenen Bedürfnisse nicht länger hintanzustellen. Und Franzi (44) möchte wieder eine intensivere Verbindung zu ihrem Körper spüren und damit auch ihre eigene Sexualität neu entdecken."Vibes- Find Your Fire" ist kein Wettbewerb und keine klassische Coaching-Show. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben der Frauen: das Leben in der Villa, herausfordernde Challenges, Gespräche und körperliche Erfahrungen. Bei aller Ernsthaftigkeit ist aber immer auch die Lebensfreude und die positive Energie spürbar, wenn die Frauen lachen, tanzen und sich selbst feiern. Das Experiment "Vibes": Mal intensiv, mal berührend, mal überraschend. Und vor allem immer ehrlich."V" - die sprechende VulvaDie wohl ungewöhnlichste Mitbewohnerin in der Villa auf Rhodos ist eine Lampe: Mit liebevollem Humor kommentiert "V" - eine sprechende Vulva - das Geschehen, gibt den Frauen Inspiration und begleitet sie durch ihren Alltag.Nach zwölf Tagen stellt Motsi Mabuse jeder Teilnehmerin in der Villa aber die alles entscheidende Frage: Ist sie noch dieselbe Frau wie vorher, oder hat "Vibes" ihr inneres Feuer neu entfacht?Ausstrahlung- Die zehn Folgen à 50 Minuten von "Vibes - Find Your Fire" sind ab 5. November 2026 in der ARD-Mediathek zu sehen. Veröffentlicht werden jeweils drei bis vier Folgen pro Woche.- Im linearen TV wird die Serie bei ONE am 12.11. 26 (3 Folgen), 19.11. 26 (3 Folgen) und 26.11.26 (4 Folgen) jeweils ab 21:45 Uhr ausgestrahlt. Im WDR Fernsehen sind die Folgen wöchentlich ab dem 8. Januar 2027 um 23:30 Uhr zu sehen.- Weitere spannende Infos rund um "Vibes - Find Your Fire" ab dem 22. Oktober 2026 auf dem eigenen Instagram-Channel @vibes_findyourfire.Produziert wird die Social Reality vom WDR gemeinsam mit der FLOW media company Köln GmbH. Executive Producer: Charlotte Widegreen. Produktionsleitung: Verena Keller. Redaktionsleitung: Franziska Jung. WDR-Redaktion: Annabell Meyer-Neuhof, Sabah Wahbe, Verena Lammert. Die Serie wurde von Frauen entwickelt und mit einem ausschließlich weiblich besetzten Team hinter der Kamera und im Schnitt umgesetzt.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6380721