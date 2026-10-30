EQS-News: International Society of Hair Restoration Surgery
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CHICAGO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Um dem alarmierenden Trend betrügerischer Haartransplantationskliniken entgegenzuwirken, die weltweit unter dem falschen Vorwand agieren, rechtmäßige medizinische Einrichtungen zu sein, in denen die Eingriffe von Ärzten durchgeführt werden, hat sich die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) als führende Stimme etabliert, die vor diesem weit verbreiteten Problem warnt und den Menschen die notwendigen Informationen vermittelt, um fundierte Entscheidungen zu ihrer Haartransplantation treffen zu können.
Am 11. November 2026 veranstaltet die ISHRS zum sechsten Mal den "World Hair Transplant Repair Day", um Opfern von Schwarzmarkt-Haartransplantationen zu helfen, die Korrekturoperationen benötigen. Über die Website der Kampagne HairTransplantRepairDay.org können Betroffene mit ehrenamtlich teilnehmenden ISHRS-Ärzten in Kontakt treten, um die Chance auf eine kostenlose korrigierende Haartransplantation zu erhalten. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2020 ist die Zahl der teilnehmenden ISHRS-Ärzte weltweit auf etwa 100 gestiegen.
Diese weltweite Veranstaltung ist Teil der globalen Verbraucheraufklärungskampagne "Fight the Fight" der ISHRS, die Bildungsressourcen in mehr als einem Dutzend Sprachen bietet, darunter Blogbeiträge, Aufzeichnungen von Live-Streams, Fallstudien von Patienten, FAQs, einen umfassenden Leitfaden zur Auswahl eines Haartransplantationschirurgen sowie Interviews mit Ärzten.
"Ziel dieser Kampagne ist, nicht nur das Bewusstsein für diese skrupellosen Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen zu schärfen, sondern auch Patienten, die unter Haarausfall leiden, in die Lage zu versetzen, selbstbewusst und auf fundierter Grundlage zu entscheiden, wem sie die für eine Haartransplantation erforderliche fachliche Kompetenz anvertrauen", sagte Robin Unger, MD, FISHRS, Präsidentin der ISHRS. "Jeder Patient hat ein Recht auf eine sichere Haartransplantation, und die chirurgischen Fähigkeiten, das künstlerische Geschick sowie die medizinische Ausbildung des Arztes sind ausnahmslos der Standard."
Unter dem neuen Slogan "Safe Hair Transplant Surgery Starts Here" präsentiert die ISHRS eine Reihe neuer, mehrsprachiger digitaler Anzeigen, die Botschaften vermitteln, die für das übergeordnete Thema der Kampagne wesentlich sind:
"Unsere Daten zeigen, dass die Zahl der Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen in Städten weltweit zugenommen hat. Dies hat zu zahlreichen Fällen geführt, in denen Haartransplantationen fehlerhaft durchgeführt wurden. In einigen Fällen traten bei Patienten schwere medizinische Probleme auf, in anderen Fällen waren die ästhetischen Ergebnisse unbefriedigend. Mitglieder der ISHRS unterstützen diese Patienten bei Korrekturoperationen", sagte Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, Vorsitzender des ISHRS Fight the Fight Subcommittee. "Deshalb ist es für eine sichere und erfolgreiche Operation unerlässlich zu wissen, wessen Händen und Augen man vertraut."
Häufig gestellte Fragen
Wie können Patienten vermeiden, Opfer einer illegalen Haartransplantationsklinik zu werden?
Welche Risiken birgt die Durchführung von Haartransplantationen auf dem Schwarzmarkt?
Wie häufig sind Nachbesserungsfälle nach Haartransplantationen auf dem Schwarzmarkt?
Was ist der World Hair Transplant Repair Day?
Wo können Verbraucher mehr erfahren?
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30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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