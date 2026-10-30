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Der sechste "World Hair Transplant Repair Day" am 11. November unterstützt Opfer von Schwarzmarkt-Haartransplantationen und hilft der Öffentlichkeit, Warnsignale zu erkennen



30.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen breiten sich aus - dort führen Personen ohne entsprechende Zulassung illegal Operationen durch, die ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Ärzten durchgeführt werden sollten

Patienten werden mit hohen Rabatten und gefälschten Fotos von Behandlungsergebnissen geködert, oft mit verheerenden Folgen und kaum oder gar keinen Möglichkeiten, rechtlich dagegen vorzugehen

Die International Society of Hair Restoration Surgery setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für dieses weltweite Problem zu schärfen und Betroffenen Möglichkeiten für operative Korrektureingriffe zu vermitteln CHICAGO, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Um dem alarmierenden Trend betrügerischer Haartransplantationskliniken entgegenzuwirken, die weltweit unter dem falschen Vorwand agieren, rechtmäßige medizinische Einrichtungen zu sein, in denen die Eingriffe von Ärzten durchgeführt werden, hat sich die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) als führende Stimme etabliert, die vor diesem weit verbreiteten Problem warnt und den Menschen die notwendigen Informationen vermittelt, um fundierte Entscheidungen zu ihrer Haartransplantation treffen zu können. Am 11. November 2026 veranstaltet die ISHRS zum sechsten Mal den "World Hair Transplant Repair Day", um Opfern von Schwarzmarkt-Haartransplantationen zu helfen, die Korrekturoperationen benötigen. Über die Website der Kampagne HairTransplantRepairDay.org können Betroffene mit ehrenamtlich teilnehmenden ISHRS-Ärzten in Kontakt treten, um die Chance auf eine kostenlose korrigierende Haartransplantation zu erhalten. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2020 ist die Zahl der teilnehmenden ISHRS-Ärzte weltweit auf etwa 100 gestiegen. Diese weltweite Veranstaltung ist Teil der globalen Verbraucheraufklärungskampagne "Fight the Fight" der ISHRS, die Bildungsressourcen in mehr als einem Dutzend Sprachen bietet, darunter Blogbeiträge, Aufzeichnungen von Live-Streams, Fallstudien von Patienten, FAQs, einen umfassenden Leitfaden zur Auswahl eines Haartransplantationschirurgen sowie Interviews mit Ärzten. "Ziel dieser Kampagne ist, nicht nur das Bewusstsein für diese skrupellosen Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen zu schärfen, sondern auch Patienten, die unter Haarausfall leiden, in die Lage zu versetzen, selbstbewusst und auf fundierter Grundlage zu entscheiden, wem sie die für eine Haartransplantation erforderliche fachliche Kompetenz anvertrauen", sagte Robin Unger, MD, FISHRS, Präsidentin der ISHRS. "Jeder Patient hat ein Recht auf eine sichere Haartransplantation, und die chirurgischen Fähigkeiten, das künstlerische Geschick sowie die medizinische Ausbildung des Arztes sind ausnahmslos der Standard." Unter dem neuen Slogan "Safe Hair Transplant Surgery Starts Here" präsentiert die ISHRS eine Reihe neuer, mehrsprachiger digitaler Anzeigen, die Botschaften vermitteln, die für das übergeordnete Thema der Kampagne wesentlich sind: Den Patienten zeigen, was für eine sichere Haartransplantation erforderlich ist: medizinische Ausbildung, chirurgische Fähigkeiten, künstlerisches Urteilsvermögen sowie ärztliche Verantwortung - bei gleichzeitiger Bekämpfung von Betrug auf dem Schwarzmarkt und den damit verbundenen Risiken

Wie die emotionalen und körperlichen Folgen der Entscheidung für die falsche Klinik dauerhaft bestehen bleiben können

Wie betrügerische Anbieter spurlos verschwinden, während echte Chirurgen registriert, nachverfolgbar und rechenschaftspflichtig sind

Warum die medizinische Versorgung durch einen Arzt eine lebenslange Beziehung und keine einmalige Angelegenheit ist "Unsere Daten zeigen, dass die Zahl der Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen in Städten weltweit zugenommen hat. Dies hat zu zahlreichen Fällen geführt, in denen Haartransplantationen fehlerhaft durchgeführt wurden. In einigen Fällen traten bei Patienten schwere medizinische Probleme auf, in anderen Fällen waren die ästhetischen Ergebnisse unbefriedigend. Mitglieder der ISHRS unterstützen diese Patienten bei Korrekturoperationen", sagte Paul T. Rose, MD, JD, FISHRS, Vorsitzender des ISHRS Fight the Fight Subcommittee. "Deshalb ist es für eine sichere und erfolgreiche Operation unerlässlich zu wissen, wessen Händen und Augen man vertraut." Häufig gestellte Fragen Wie können Patienten vermeiden, Opfer einer illegalen Haartransplantationsklinik zu werden?

Die ISHRS rät Patienten dringend, sich vor einer Haartransplantation gründlich zu informieren. Patienten sollten sich gründlich über den Arzt informieren, der ihre Operation durchführen wird, und dessen medizinische Qualifikationen bei der zuständigen Zulassungsbehörde überprüfen. Patienten müssen außerdem verstehen, welche Teile der Haartransplantation von einem entsprechend ausgebildeten und zugelassenen Arzt durchgeführt werden müssen und welche Aufgaben rechtmäßig an qualifizierte medizinische Fachkräfte delegiert werden können. Welche Risiken birgt die Durchführung von Haartransplantationen auf dem Schwarzmarkt?

Für Patienten, die sich einer Haartransplantation auf dem Schwarzmarkt unterziehen, bestehen zahlreiche Risiken, die allesamt die Patientensicherheit und den Behandlungserfolg gefährden. Zu den Folgen illegal durchgeführter Haartransplantationen können dauerhafte sichtbare Narben, Infektionen, ausgedünnte Haarpartien, kahle Stellen sowie übermäßig beanspruchte Spenderareale gehören, die nur sehr schwer zu korrigieren sind. In Fällen, in denen der Schaden behoben werden kann, benötigen Patienten häufig mehr als einen Korrektureingriff. Wie häufig sind Nachbesserungsfälle nach Haartransplantationen auf dem Schwarzmarkt?

Laut der ISHRS-Praxiserhebung 2025 gaben 59 % der befragten ISHRS-Mitglieder an, dass es in ihren Städten im Jahr 2024 Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen gebe, verglichen mit 51 % im Jahr 2021. Mitglieder berichteten außerdem, dass im Jahr 2024 durchschnittlich 10 % ihrer Korrekturfälle eine vorherige Schwarzmarkt-Haartransplantation betrafen, verglichen mit 6 % im Jahr 2021. Was ist der World Hair Transplant Repair Day?

Der jährlich am 11. November stattfindende World Hair Transplant Repair Day ist eine Initiative der ISHRS, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Gefahren von Schwarzmarktkliniken für Haartransplantationen zu schärfen und gleichzeitig Opfern den Kontakt zu ausgebildeten Haartransplantationschirurgen zu ermöglichen, um ihnen die Chance auf eine kostenlose korrigierende Haartransplantation zu geben. Wo können Verbraucher mehr erfahren?

Die ISHRS-Kampagne "Fight the Fight" bietet Bildungsressourcen in mehr als einem Dutzend Sprachen, Fallstudien von Patienten, archivierte Live-Übertragungen von Schulungen sowie Informationen, die Verbrauchern helfen sollen, fundierte Entscheidungen zu Haartransplantationen zu treffen. Informationen zur ISHRS

Die International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ist eine weltweite gemeinnützige medizinische Vereinigung mit 1200 Mitgliedern in 80 Ländern und gilt weltweit als führende Autorität auf dem Gebiet der Behandlung von Haarausfall und der Haarwiederherstellung. Die ISHRS hat sich vor allem der Erzielung exzellenter Patientenergebnisse verschrieben, indem sie die höchsten Standards in der medizinischen Praxis, der medizinischen Ethik und der Forschung im Bereich der medizinischen Haarwiederherstellung fördert. Die ISHRS bietet außerdem fortlaufend medizinische Fortbildungen für Ärzte an, die sich auf Haartransplantationen spezialisiert haben, und setzt sich dafür ein, Verbrauchern, die unter Haarausfall leiden, insbesondere unter androgenetischer Alopezie - erblich bedingtem Haarausfall bei Männern und Frauen -, die neuesten Informationen zu medizinischen und chirurgischen Behandlungsmethoden bereitzustellen. Sie wurde 1993 als erste internationale Gesellschaft gegründet, die sich für die kontinuierliche Qualitätsverbesserung und Weiterbildung von Fachkräften auf dem Gebiet der Haartransplantationschirurgie einsetzt. Weitere Informationen sowie Hilfe bei der Suche nach einem Arzt finden Sie auf www.ishrs.org. Informationen zur Umfrage

Die ISHRS 2025 Practice Census wurde von Relevant Research Consulting aus Evanston, Illinois, USA, durchgeführt und ist eine Zusammenstellung von Informationen, die ausschließlich von teilnehmenden Ärzten bereitgestellt wurden. Die in dieser Studie veröffentlichten Informationen basieren auf tatsächlichen historischen Daten und beinhalten keine Prognosen. Die Fehlermarge der Stichprobe liegt bei plus/minus 5,4 Prozent bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent. Den vollständigen ISHRS 2025 Practice Census Report finden Sie auf Hair Restoration Statistics. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-sechste-world-hair-transplant-repair-day-am-11-november-unterstutzt-opfer-von-schwarzmarkt-haartransplantationen-und-hilft-der-offentlichkeit-warnsignale-zu-erkennen-302924739.html



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