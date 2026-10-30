FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Ölpreise sowie schwache Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag etwas belastet. Am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten die vielbeachteten Technologiekonzerne Amazon und Intel mit ihren Quartalszahlen enttäuscht. Im Blick stehen am Nachmittag Inflationsdaten aus Deutschland.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 25.935 Punkte, nachdem er tags zuvor das höchste Niveau seit Anfang September erreicht und am Ende ein Plus von 1,3 Prozent verzeichnet hatte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund drei Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Freitagmorgen um 0,4 Prozent auf 30.675 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent./edh/jha/

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