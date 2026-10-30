KI verändert die Kernprozesse der Wertschöpfung rasant. Im neuen "Digital Insurance Podcast" analysieren Thomas Fröhlich und Dr. Josef Adersberger, wie KI-Modelle die Softwareentwicklung transformieren und welche strategischen Entscheidungen Versicherer treffen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der aktuellen Folge des Digital Insurance Podcast spricht der KI-Experte Thomas Fröhlich mit Dr. Josef Adersberger, Managing Director und Co-Founder von QAware, darüber, wie sich künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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