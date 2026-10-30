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Dow Jones News
30.10.2026 09:27 Uhr
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PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Südzucker AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß -- 43 WpHG

Mannheim (pta000/30.10.2026/08:55 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Die RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG hat uns folgende Information übermittelt: Am 19. Oktober 2026 wurde Ihnen im Rahmen einer Konzernmitteilung von der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien, Österreich, ("R-Holding") gemäß ---- 33 Abs. 1, 37 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der uns, der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ("RLB NÖ-W"), zugerechnete Stimmrechtsanteil an der Südzucker AG ("Südzucker") zum 15. Oktober 2026 insgesamt rd. 75,18% (153.496.541 Stimmrechte) beträgt. Hiervon wird ein Stimmrechtsanteil von rd. 10,25% (20.918.919 Stimmrechte) von der Zucker Invest GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, gehalten und uns gemäß -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet. Ein weiterer Stimmrechtsanteil von rd. 64,93% (132.577.622 Stimmrechte) wird von der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, gehalten und uns gemäß -- 34 Abs. 2 WpHG ebenfalls zugerechnet. Vor diesem Hintergrund teilen wir Ihnen hiermit gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele (a) Der am 19. Oktober 2026 abgegebenen Stimmrechtsmitteilung (Konzernmeldung) liegt eine konzerninterne Umstrukturierung zugrunde, nämlich die konzerninterne Abspaltung nahezu sämtlicher Beteiligungen der R-Holding auf die RLB NÖ-W. Die RLB NÖ-W ist ein 100%iges Tochterunternehmen der R-Holding. Die Beteiligung an der Südzucker dient weiterhin der Umsetzung strategischer Ziele. (b) Die RLB NÖ-W hat derzeit keine konkrete Absicht, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, schließt dies aber auch nicht aus. (c) Die RLB NÖ-W strebt derzeit keine weitergehende Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Südzucker an. (d) Die RLB NÖ-W strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Südzucker, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, an. 2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel: Der Erwerb der Stimmrechtsanteile erfolgte im Zuge der konzerninternen Abspaltung nahezu sämtlicher Beteiligungen der R-Holding auf die RLB NÖ-W. Daher wurden von der RLB NÖ-W hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten an der Südzucker weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.

(Ende)

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Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868XXX (Anleihe) XS2970728XXX (Anleihe) XS3071332XXX (Anleihe) 
           XS3393874XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; 
           Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793346900895 ]

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(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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