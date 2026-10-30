Eibiswald (ots) -Wenn in der Südsteiermark die Weinlese vorbei ist und die Tage kürzer werden, verändert sich die Region spürbar. Auf den Straßen wird es ruhiger, die Weingärten liegen still und auf vielen Wegen begegnet man nur wenigen Menschen. Was im Sommer als Rückgang des touristischen Betriebs erscheinen mag, wird im Winter zum eigentlichen Reiz. Auf dieses Reisegefühl setzt auch Auszeit Steiermark mit zwei Ferienhäusern am Lateinberg bei Eibiswald - für Gäste, die Ruhe suchen, ohne völlig abgeschieden zu sein.Winterurlaub in der Südsteiermark: Wenn die Region leiser wirdEin Winterurlaub in der Südsteiermark folgt einer anderen Logik als ein Wochenende während der Weinlese. Statt möglichst viele Stationen entlang der Weinstraßen abzufahren, kann gerade das Weniger zum Programm werden: länger frühstücken, durch die Hügellandschaft gehen, selbst kochen und einen Nachmittag ohne feste Pläne verbringen. Die beiden Ferienhäuser von Auszeit Steiermark liegen auf einer Anhöhe am Lateinberg nahe Eibiswald. Jedes Haus bietet Platz für bis zu fünf Personen, gemeinsam eignen sie sich auch für Familien oder kleinere Gruppen. Haus 1 entstand aus einem umfassend sanierten Bestandsgebäude, Haus 2 wurde 2025 fertiggestellt. Gerade zwischen November und März zeigt sich, ob eine Unterkunft auch dann funktioniert, wenn ein Teil des Tages bewusst im Haus verbracht wird. Große Fenster, ausreichend Platz, eine gut ausgestattete Küche und die ruhige Umgebung gewinnen dann an Bedeutung. In Haus 2 kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der besonders in den Wintermonaten zur Atmosphäre beiträgt: ein Kaminfeuer, vor dem sich kalte Tage gemütlich ausklingen lassen. Damit wird das Ferienhaus nicht nur zum Ausgangspunkt für Unternehmungen, sondern selbst zu einem Ort, an dem man gerne Zeit verbringt.Ferienhaus in der Südsteiermark: Ruhe ohne völlige AbgeschiedenheitWer "Urlaub abseits vom Trubel" hört, denkt schnell an lange Wege zum nächsten Supermarkt oder Restaurant. Am Lateinberg ist die Situation weniger abgeschieden, als es der Panoramablick vermuten lässt. Auszeit Steiermark liegt ruhig, Eibiswald und weitere umliegende Ortschaften mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie sind dennoch schnell erreichbar.Gerade bei längeren Aufenthalten ist diese Mischung praktisch. Ein Gästepaar, das zuletzt zwei Wochen in Haus 2 verbrachte, hob neben der Ruhe und der Aussicht besonders die Küche, die Sauberkeit sowie die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie hervor. Wer länger bleibt, verbringt schließlich nicht jeden Abend im Restaurant. Eine gut ausgestattete Küche wird dann vom Ausstattungsdetail zum tatsächlichen Bestandteil des Urlaubs. Dass dieses Konzept bei Gästen gut ankommt, zeigen auch die bisherigen Bewertungen: Auf Google hat Auszeit Steiermark bereits mehr als 50 Bewertungen mit fünf Sternen erhalten, auf Booking.com kommen mehr als 45 Bewertungen mit der Höchstnote 10,0 hinzu. Besonders bei Unterkünften, die stark von Ruhe, Ausstattung und persönlichem Wohlbefinden leben, geben solche Rückmeldungen potenziellen Gästen einen zusätzlichen Eindruck davon, wie der Aufenthalt vor Ort wahrgenommen wird.Radurlaub in der Südsteiermark: Rennrad und E-Bike am LateinbergDie Gegend rund um Eibiswald eignet sich nicht nur für Menschen, die bewusst wenig unternehmen möchten. Die Hügellandschaft der Südsteiermark lässt sich auch aktiv erkunden, etwa mit Rennrad oder E-Bike. Bei Auszeit Steiermark gibt es dafür einen abschließbaren Abstellraum mit Lademöglichkeit für E-Bikes. Für Radreisende ist das ein praktisches Detail: Die Fahrräder können sicher untergebracht und die Akkus direkt für die nächste Tour geladen werden. Auch aktuelle Gäste nutzten während eines zweiwöchigen Aufenthalts sowohl Rennräder als auch E-Bikes. So ergänzt sich die Ruhe am Lateinberg um eine zweite Art, die Region zu erleben: tagsüber aktiv unterwegs sein und danach in eine Unterkunft zurückkehren, in der kein weiteres Programm wartet.Wandern in der Südsteiermark: Wintertage ohne festen ZeitplanIm Winter verschiebt sich der Schwerpunkt. Statt langer Radtouren bieten sich Spaziergänge und Wanderungen durch die südsteirische Landschaft an. Gerade außerhalb der klassischen Reisezeiten sind viele Wege deutlich ruhiger als im Frühling, Sommer oder zur Weinlese. Für Gäste von Auszeit Steiermark beginnt dieses Erlebnis praktisch vor der Haustür. Dabei muss nicht jede Wanderung ein sportliches Ziel haben. Ein Spaziergang, ein kurzer Ausflug nach Eibiswald oder ein Nachmittag im Haus können ausreichen, um einen Tag zu füllen. Gerade in Haus 2 kann an kalten Tagen auch das Kaminfeuer Teil dieses entschleunigten Wintererlebnisses werden. Das unterscheidet diese Form des Urlaubs von vielen klassischen Winterdestinationen: Es geht weniger darum, möglichst viele Aktivitäten unterzubringen, sondern selbst zu entscheiden, wie viel Programm ein Tag braucht.Skigebiet Weinebene: Wintersport als MöglichkeitGanz auf Wintersport verzichten müssen Gäste dennoch nicht. Das Skigebiet Weinebene ist von Eibiswald aus mit dem Auto erreichbar und bietet eine Alternative zu großen österreichischen Wintersportzentren. Für Familien, Wiedereinsteiger oder Gäste, die nur einen Teil ihres Aufenthalts auf der Piste verbringen möchten, kann gerade die überschaubare Größe interessant sein. Ein Skitag lässt sich mit einem Aufenthalt in der Südsteiermark verbinden, ohne dass sich der gesamte Urlaub um Liftbetrieb und Aprés-Ski dreht. Von Auszeit Steiermark aus kann ein solcher Ausflug mit ruhigeren Tagen am Lateinberg kombiniert werden. Der Wintersport bleibt damit eine Option und nicht zwangsläufig der Mittelpunkt der Reise.Nebensaison in der Südsteiermark: Gute Planung gehört dazuDie Ruhe der Wintermonate hat auch eine praktische Kehrseite. Wer zwischen November und März reist, sollte Öffnungszeiten stärker im Blick behalten als während der Hauptsaison. Manche Buschenschänken schließen zeitweise, andere Gastronomiebetriebe haben zusätzliche Ruhetage. Gäste von Auszeit Steiermark profitieren deshalb davon, Restaurantbesuche vorab zu planen und bei der Anreise einige Lebensmittel einzukaufen. Wer mindestens einen Abend für das Kochen im Ferienhaus vorsieht, bleibt flexibler. Der Gastgeber unterstützt nach der Buchung zudem mit persönlichen Empfehlungen für die Umgebung. Gerade in der Nebensaison kann das hilfreich sein, weil Öffnungszeiten und Angebote stärker schwanken.Urlaub abseits vom Trubel: Für wen sich der Winter eignetEin Winteraufenthalt in der Südsteiermark ist nicht für jeden Reisetyp die richtige Wahl. Wer jeden Abend zwischen zahlreichen geöffneten Lokalen wählen, Aprés-Ski erleben oder möglichst viele Attraktionen besuchen möchte, dürfte sich in einem größeren Tourismusort wohler fühlen. Wer dagegen Ruhe, Privatsphäre und eine Mischung aus Natur und Selbstversorgung sucht, findet rund um Eibiswald eine andere Art des Winterurlaubs. Bei Auszeit Steiermark wird das besonders deutlich: Die Ferienhäuser dienen nicht nur als Ausgangspunkt für Unternehmungen, sondern sind selbst Teil des Aufenthalts. Der Blick über die Hügellandschaft, die Möglichkeit zum Kochen, gemütliche Stunden am Kaminfeuer in Haus 2, Spaziergänge, Rad- oder E-Bike-Touren in den wärmeren Monaten und ein Ausflug zur Weinebene im Winter lassen sich miteinander verbinden, ohne dass daraus ein festes Urlaubsprogramm entstehen muss. Die zahlreichen Höchstbewertungen auf Google und Booking.com zeigen zugleich, dass dieses Konzept bereits von vielen Gästen positiv aufgenommen wurde. Vielleicht liegt genau darin die Stärke der Südsteiermark außerhalb der Hauptsaison: Man muss nicht jeden Tag möglichst viel erleben. Manchmal reicht es, einen Ort zu haben, an dem man gern bleibt.Weitere Informationen zu den Ferienhäusern, zur Ausstattung und zu verfügbaren Reiseterminen finden Interessierte unter www.auszeit-steiermark.at.Pressekontakt:Auszeit Steiermark - Ferienhäuser am LateinbergThomas KressirerBischofegg 648455 Eibiswald+491743164962info@auszeit-steiermark.atwww.Auszeit-Steiermark.atOriginal-Content von: Auszeit Steiermark - Ferienhäuser am Lateinberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183833/6380747