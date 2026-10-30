NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 53,00 auf 55,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Die Nachfrage aus dem KI- und Satellitenbereich untermauere das Wachstumspotenzial für 2027. Im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie gebe es Erholungssignale./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000226223
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