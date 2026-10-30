Datum der Anmeldung:
26.10.2026
Aktenzeichen:
B5-122/26
Unternehmen:
USCO / Italtractor ITM (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Fahrwerkskomponenten und Fahrwerksystemen für Kettenfahrzeuge im Bausektor Bergbausektor Landwirtschaftssektor und Industriesektor
26.10.2026
Aktenzeichen:
B5-122/26
Unternehmen:
USCO / Italtractor ITM (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von Fahrwerkskomponenten und Fahrwerksystemen für Kettenfahrzeuge im Bausektor Bergbausektor Landwirtschaftssektor und Industriesektor
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