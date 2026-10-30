Datum der Anmeldung:
26.10.2026
Aktenzeichen:
B8-101/26
Unternehmen:
Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipzig; Anteilserhöhung und Erwerb gemeinsamer Kontrolle an der caplog-x GmbH, Leipzig
Produktmärkte:
Energieversorgung, Fernleitungsnetzbetreiber für Gas, IT-Dienstleistungen
26.10.2026
Aktenzeichen:
B8-101/26
Unternehmen:
Stadtwerke Leipzig GmbH, Leipzig; Anteilserhöhung und Erwerb gemeinsamer Kontrolle an der caplog-x GmbH, Leipzig
Produktmärkte:
Energieversorgung, Fernleitungsnetzbetreiber für Gas, IT-Dienstleistungen
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