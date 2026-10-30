München (ots) -- Eine Auseinandersetzung zwischen Umut und Sam eskaliert- Auf dem Weg zum Jackpot müssen die Couples im Finale alles geben- Das Finale von "CoupleChallenge - Halloween Edition" jetzt auf RTL+ und die ganze Staffel am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEINach einer Auseinandersetzung mit Sam und Rafi müssen Umut und Lena die Show verlassen. Damit erhält ein anderes Team die Chance, erneut um den Jackpot zu kämpfen. Anschließend entscheiden psychologische Duelle und ein nervenaufreibender Balanceakt über den Finaleinzug. Doch wer gewinnt das allesentscheidende Finalspiel und wird damit Sieger der ersten Halloween-Edition von "CoupleChallenge"? Das Finale von "CoupleChallenge - Halloween Edition" jetzt auf RTL+ und die ganze Staffel am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Für den größten Eklat sorgen diesmal keine bösen Geister: Bei einer Auseinandersetzung mit Sam kommt es zu einer Spuckattacke von Umut. Die Grenzüberschreitung hat Konsequenzen: Umut und Lena müssen das Camp verlassen. Damit erhält ein anderes Team die Chance, erneut um den Jackpot zu kämpfen.Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht: Ein bitterböses Spiel verlangt den Couples ein eisernes Pokerface und psychologisches Geschick ab. Per Los werden zwei Duell-Paarungen bestimmt. Wer kann sein Gegenüber täuschen, wer durchschaut die Lüge? Anschließend ist auch der Rest der Gruppe gefordert: Bei einem Kräftemessen auf einem Bein kann ein verlorenes Gleichgewicht den Traum vom Finale beenden.Am Finaltag heißt es dann: Kräfte sammeln und frühstücken, bevor die letzte Mission beginnt. Die Couples sollen den Steinbruch von seinem Fluch befreien. Dafür geht es zunächst mit einem Kanu über einen See, auf dem etliche Augen schwimmen. Zehn davon müssen die Teams einsammeln - doch nur die beiden schnellsten Couples kommen weiter.Im zweiten Teil wartet am nächsten See eine versunkene Truhe, die aus dem Wasser gehievt und bei einer kräftezehrenden Kletteraktion geöffnet werden muss. Sind die Team-Voodoo-Puppen befreit, führt der Weg über eine Kletterwand zum entscheidenden Hexenkessel. Welches Couple behält bis zuletzt die Nerven und krönt sein Horror-Abenteuer mit dem Sieg?Das Finale von "CoupleChallenge - Halloween Edition" jetzt auf RTL+ und die ganze Staffel am 30. und 31. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von RTL Studios produziert.Weitere Infos und Pressefotos finden Sie hier: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/couplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6380752