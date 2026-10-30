Der österreichische Branchenverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) übt scharfe Kritik an der immer noch herrschenden Unklarheit in Sachen Fördersystem. Der erneute Andrang beim letzten Photovoltaik-Fördercall für das Jahr 2026 habe "den dringlichen Bedarf zeitgemäßer Rahmenbedingungen bei den Förderungen für Photovoltaik und Speicher verdeutlicht". Dies hatte im Wesentlichen auch die Regierung, namentlich Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner eingeräumt und von intensiven Gesprächen mit Branchenteilnehmern berichtet. PV&B Austria zufolge ist für die beim Fördercall leer ausgegangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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