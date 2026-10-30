Basel - Syngenta hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 den Betriebsgewinn bei etwas tieferen Umsatz leicht verbessert. Der Agrochemiekonzern hat dafür das Geschäft auf ertragsstärkere Bereiche fokussiert. In den Monaten Januar bis September sank der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar, wie der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller am Freitag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen wären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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