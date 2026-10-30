Athen (ots) -Vertreter der griechischen und serbischen Wirtschafts- und Tourismusbranche kamen heute zu einer B2B-Networking-Veranstaltung im Vorfeld der EXPO 2027 Belgrad zusammen, der ersten spezialisierten Weltausstellung auf dem Westbalkan.Igor Kovacevic, Chief Operating Officer der EXPO 2027 Belgrad, stellte die Ausstellung vor. An der Pressekonferenz nahm Dimitrios Skalkos, griechischer Generalkommissar für die EXPO 2027, teil. Anschließend folgte eine Podiumsdiskussion mit Marinos Giannopoulos."Ich bin zuversichtlich, dass die EXPO 2027 Belgrad erfolgreich durchgeführt werden wird. Über 93 Tage hinweg bieten wir ein vielfältiges und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das Länder, Unternehmen und Menschen aus aller Welt zusammenbringt. In unserer heutigen vernetzten Welt dient die EXPO 2027 als Plattform für Zusammenarbeit, gemeinsame Erlebnisse und nachhaltige Wirkung", sagte Kovacevic.Die Veranstaltung ermöglichte es griechischen Unternehmen, serbische Partner zu identifizieren, ergänzende Dienstleistungen zu prüfen und die Grundlage für langfristige Geschäftsinitiativen zu schaffen. Im Tourismussektor konzentrierten sich die Gespräche auf buchbare Reiserouten, die den EXPO-Besuch mit Kulturveranstaltungen, Aufenthalten in Städten und weiteren Reisezielen in Serbien verbinden.Durch die Vernetzung von Wirtschafts- und Tourismusvertretern wurden Impulse für nachhaltige kommerzielle Angebote und umfassendere Reiseerlebnisse rund um eines der größten internationalen Ereignisse der Region gesetzt.Nach Angaben des serbischen Ministeriums für Binnen- und Außenhandel belief sich der bilaterale Warenhandel zwischen Serbien und Griechenland im Jahr 2025 auf 883,9 Millionen Euro.Über die EXPO 2027 BelgradEXPO 2027 Belgrad findet vom 15. Mai bis zum 15. August 2027 unter dem Motto "Spielen für die Menschheit: Sport und Musik für alle" statt. Mehr als 140 internationale Teilnehmer haben ihre Teilnahme bestätigt; mehrere Millionen Besuche werden erwartet.Pressekontakt:expo.serbia@mcgroup.comWeitere Informationen finden Sie unter folgendem LINK: https://expobelgrade2027.org/mediaCorner.php?lng=srbOriginal-Content von: EXPO 2027 Belgrade Serbia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183228/6380793