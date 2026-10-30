Osnabrück (ots) -Thorsten Schulze und Falk Lindemann übernehmen zum 1. November die Führung bei BruneMettcker und bündeln die Leitungsverantwortung in Norden, Weener und Wilhelmshaven.Bei den zur NOZ/mh:n-Gruppe gehörenden Verlagsstandorten im nördlichen Niedersachsen vollzieht sich ein geplanter Führungswechsel. Der bisherige Geschäftsführer des Verlags BruneMettcker in Wilhelmshaven, Helmut Loerts-Sabin, zieht sich im Alter von 70 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück. Im Zuge der Nachfolge übernehmen Thorsten Schulze und Falk Lindemann ab dem 1. November 2026 gemeinsam als Doppelspitze die Leitung des Verlags. Zudem bündeln sie die Führungsverantwortung standortübergreifend im nördlichen Niedersachsen."Aufgabe ist es, die lokalen Identitäten zu erhalten und gleichzeitig eine einheitliche strategische Ausrichtung zu erzielen, die zu einer engeren Vernetzung der Teams und damit einer stärkeren Marktpräsenz führt", erläutert Jens Wegmann, der gemeinsam mit Paul Wehberg die Geschäfte der NOZ/mh:n-Gruppe verantwortet. Paul Wehberg ergänzt: "Schulze und Lindemann haben mit ihren auf unterschiedlichen Gebieten exzellenten Arbeitsergebnissen gezeigt, dass sie Antworten auf die Fragen des Medienwandels finden können. Wir freuen uns, dass sie im Team nun für die Region antreten und danken Helmut Loerts-Sabin für seine engagierte Vorarbeit."Im Rahmen der neuen Struktur erweitert das Führungsduo seine bisherigen Aufgaben:- Thorsten Schulze, seit 2021 Geschäftsführer der DK Medien (Herausgeberin des Delmenhorster Kreisblatts) und der Ostfriesischer Kurier GmbH, tritt zusätzlich als weiterer Geschäftsführer an die Seite von Falk Lindemann in der H. Risius Verlag GmbH & Co. KG (Herausgeber der Rheiderland-Zeitung) in Weener ein.- Falk Lindemann, seit Januar 2026 Geschäftsführer des Risius Verlags, tritt im Gegenzug zusätzlich in die Geschäftsführung der Ostfriesischer Kurier GmbH ein. Gemeinsam werden beide beim Medienhaus Brune Mettcker GmbH (Herausgeberin der Wilhelmshavener Zeitung und des Jeverschen Wochenblatts) neu in die Geschäftsführung eintreten.Ziel der neuen Doppelspitze ist es, die regionalen Verlage durch die Nutzung gruppenweiter Synergien und den gezielten Einsatz moderner Technologien zukunftssicher aufzustellen, ohne die jeweiligen lokalen Identitäten der Häuser zu vernachlässigen."Die Stärke unserer Gruppe gibt uns den Rückhalt, in neue Technologien und Plattformen zu investieren - und genau diese Chance wollen wir gemeinsam mit den Teams nutzen", sind sich Thorsten Schulze und Falk Lindemann einig.Pressekontakt:Salloa LangeLeitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIENE-Mail: salloa.lange@noz.deTel: 0171 - 5293 355NOZ/mh:n MEDIENBreiter Gang 10-1649074 OsnabrückOriginal-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179965/6380791