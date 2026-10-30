Unterföhring (ots) -Geht der Horror direkt nach Halloween weiter? Ab Sonntag muss Original-Moderator Joko Winterscheidt wieder um seine Sendung fürchten. In sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" greifen auf ProSieben immer sonntags um 20:15 Uhr Comedy-Queen und Schauspielerin Carolin Kebekus, NBA-Spieler Moritz Wagner und Entertainer und Streamer-Legende Jens "Knossi" Knossalla an und quizzen um den Moderationsjob von Joko.Für NBA-Star Moritz Wagner ist die große Show Neuland: "Ich war noch nie im Fernsehen. Das ist natürlich ein anderes Parkett, das ist kein Basketball. Deshalb bin ich etwas aufgeregt."Comedy-Legende Carolin Kebekus konnte ihren Terminkalender diesen Herbst endlich freiräumen, um Joko die Show zu stehlen: "Ich konnte nie, weil ich immer selbst produziert habe. Ich freue mich sehr!"Für Streamer Knossi ist es nicht die erste TV-Show, dennoch gibt er voller Respekt zu: "Das ist zu groß für mich, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe schon die erste falsche Antwort gegeben, weil ich gesagt habe: 'Ja, ich komme!'" Zur Sicherheit stellt er direkt zu Beginn klar: "Ich habe kein Abitur, ich will, dass wir das von vornherein wissen."Neben den drei Prominenten haben auch in dieser Staffel zusätzlich Zuschauerinnen und Zuschauer als Wildcard die Möglichkeit, um den Show-Gewinn zu quizzen und damit den ungewöhnlichsten Preis in der Geschichte der TV-Quizshows zu gewinnen: die Moderation einer eigene Prime-Time-Show auf ProSieben. Katrin Bauerfeind moderiert die Finalrunde. Nur wer Joko hier mit Kalkül und Wissen schlägt, übernimmt in der nächsten Folge seine Show.Produziert wird "Wer stiehlt mir die Show?" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Wer stiehlt mir die Show?" - ab 1. November 2026, immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6380790