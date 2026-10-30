Binningen - Die Schlagzeilen klingen nach Apokalypse: KI ersetzt Menschen, Berufe verschwinden. Das Startup Bewerbino aus Binningen BL setzt dieser Angst etwas Konkretes entgegen, nämlich KI, die für Stellensuchende in der Schweiz arbeitet. Die Plattform bewerbino.com ist seit Juni 2026 online. Wer einen Job sucht, kennt den zweiten Vollzeitjob: Stellenportale durchforsten, Anforderungen vergleichen, Bewerbungen schreiben, auf Antworten warten. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab