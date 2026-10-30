Zürich - ANYmal X wurde speziell entwickelt, um die strengsten Sicherheitsstandards der Öl-, Gas- und Chemieindustrie zu erfüllen. Das System automatisiert routinemässige Inspektionsrundgänge in gefährlichen, explosionsgefährdeten Umgebungen und schützt so das Personal vor Gefahren. ANYbotics hat mit der Markteinführung von ANYmal X, dem weltweit ersten beinartigen Inspektionsroboter für explosionsgefährdete Bereiche, einen wichtigen Meilenstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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