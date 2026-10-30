WIESBADEN (ots) -Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2026+0,2 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)+1,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)+1,2 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2026 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,2 % gestiegen, nachdem es bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 gewachsen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entwickelten sich die Konsumausgaben preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal leicht positiv. Dagegen gingen die Investitionen laut den vorläufigen Erkenntnissen zurück. Die in der ersten Jahreshälfte noch sehr dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich im 3. Quartal 2026 merklich ab.Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich gestiegenIm Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2026 preisbereinigt um 1,3 % höher als im 3. Quartal 2025. Preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg 1,2 %.Revision der bisherigen ErgebnisseNeben der Erstberechnung des 3. Quartals 2026 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Vorquartale überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen des 1. und 2. Quartals 2026 einbezogen. Dabei ergaben sich für das vierteljährliche preisbereinigte BIP keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der saison- und kalenderbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehend unabhängig.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 gibt das Statistische Bundesamt am 25. November 2026 bekannt.Eine lange Reihe mit Quartalsergebnissen zum Bruttoinlandsprodukt seit dem 1. Quartal 1970 ist im Statistischen Bericht "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen" verfügbar.Das BIP ist auch im "Dashboard Konjunktur" (www.dashboard-konjunktur.de) verfügbar. In diesem Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochfrequente Indikatoren der amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Energie.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VGR-InfoteamTelefon: +49 611 75 2626www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6380842