EP Cube ist im deutschen Markt eine noch relativ junge Marke, die aber mit Eternal Planet und Canadian Solar zusammenhängt. Bevor wir über das EEG sprechen, bitte erläutern Sie uns was es mit EP Cube auf sich hat. Susanne Pflug: Unsere Firma heißt Eternal Planet. Unter diesem Namen sind wir bekannt und wollen noch bekannter werden. Die Initialen sind EP und das Produkt heißt EP Cube. Das ist ein Batteriespeichersystem für Residential-Anwendungen, perspektivisch auch für C&I. Eternal Planet ist Teil der Canadian-Solar-Gruppe. Wir können daher auf die langfristige Industrieerfahrung und globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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