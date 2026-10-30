HEIDELBERG hat eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2026/27 veröffentlicht und die Guidance für die bereinigte EBITDA-Marge auf 5,6-6,6% gesenkt; zuvor war eine spürbare Verbesserung gegenüber den 6,6% des Vorjahres in Aussicht gestellt worden. Das Management verweist auf Kostendruck, einen ungünstigen, mit dem Nahen Osten verbundenen Produktmix sowie Projektverzögerungen im Bereich Technologies. Der Umsatzausblick bleibt mit EUR 2,3 Mrd. unverändert, die neue Margenspanne impliziert jedoch ein EBITDA von EUR 128-151 Mio. und liegt damit unter unserer bisherigen Prognose von EUR 169 Mio. Die vorläufigen H1-Zahlen zeigen einen Margenrückgang auf 3,7% (zuvor: 6,4%) sowie einen schwächeren Free Cashflow. Erfreulich ist, dass der Auftragseingang in Q2 im Jahresvergleich um 10% stieg, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet. Dennoch untergräbt die Gewinnwarnung die Visibilität der Ergebnisentwicklung und verzögert die Effekte der Transformation. Wir senken unsere Ergebnisschätzungen um 20-30% und reduzieren unser Kursziel auf EUR 2,00 (zuvor: EUR 2,35). Wir bekräftigen unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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