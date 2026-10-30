Die vorläufigen 9M-Zahlen der ProSiebenSat.1 Media (PSM) unterstreichen die Ergebnisresilienz trotz anhaltenden Umsatzdrucks. Zwar haben Kosteneinsparungen und niedrigere Programmaufwendungen eine deutliche Erholung des EBITDA gestützt, das zugrunde liegende Werbeumfeld bleibt jedoch herausfordernd. Ingesamt ist die Visibilität für die Werbenachfrage im vierten Quartal, PSMs wichtigste Werbephase, begrenzt. Der strukturelle Cord-Cutting-Trend untergräbt weiterhin das margenstarke lineare TV-Geschäft, während das digitale Wachstum die rückläufigen Werbeerlöse bislang nicht ausreichend kompensiert. Da das weitere Kosteneinsparpotenzial voraussichtlich abnimmt, sehen wir nur begrenzten Spielraum für nachhaltiges Ergebniswachstum. Trotz der leichten Anhebung unserer EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 auf 365 Mio. EUR stufen wir die Aktie von BUY auf HOLD herab und senken unser Kursziel auf 3,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/prosiebensat-1-media-se
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