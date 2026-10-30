LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 34,10 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Niederländer erhöhten das Tempo im Zuge ihrer Neuaufstellung, schrieb Namita Samtani am Donnerstag anlässlich der Managementaussage zum Renditeziel im Firmen- und Großkundengeschäft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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