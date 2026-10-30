Die Deutsche-Bank-Aktie konnte in den vergangenen Tagen wieder deutlich zulegen. Stand sie Anfang September noch bei etwa 36 €, sank sie im Oktober zeitweise bis auf rund 28 €. Nach dem kräftigen Kursanstieg am Donnerstag gab die Aktie am Freitag einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Aktuell notiert sie bei 30,50 €. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie nach dem jüngsten Kursanstieg weiteres Potenzial oder setzt sich die bisherige Seitwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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