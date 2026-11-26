Nach den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten meldet sich der DAX am Donnerstag mit kräftigen Kursgewinnen zurück. Auch die Aktie der Deutschen Bank legt deutlich zu und kämpft um die Marke von 30 Euro. Besonders aufhorchen lässt jedoch die neue Jahresprognose des Frankfurter Geldhauses, die deutschen Aktienanlegern erhebliche Kursgewinne in Aussicht stellt.DAX startet beeindruckende Aufholjagd Nach dem Absturz auf den niedrigsten Stand ...

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