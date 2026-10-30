Sanofi hat am heutigen Freitag Quartalszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Zugleich hat der Konzern seine Jahresziele für 2026 angehoben. Um 7.43 Uhr notierte die Aktie bei Lang & Schwarz bei 76,95 €, ein Plus von +1,26%. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 14,3%. Getragen wurde das Wachstum vom Kassenschlager Dupixent und von mehreren neuen Medikamenten. Damit stellt sich die Frage: Reicht dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de