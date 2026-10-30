Die Salzgitter-Aktie hat am Donnerstag einen kräftigen Sprung gemacht. Mit einem Plus von gut +11% zum Handelsschluss stand der Stahlkonzern an der Spitze des MDax, der selbst um 1,23% auf 30.798,65 Punkte zulegte. Auslöser war die zweite Anhebung der Ergebnisprognose in diesem Jahr. Zeigt die neue Prognose eine echte Wende in der Stahlbranche, oder trägt vor allem die Kupferbeteiligung Aurubis den Aufschwung? Prognose steigt erneut Für 2026 rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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