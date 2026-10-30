Amazons Cloud wächst so schnell wie seit Jahren nicht, doch die Aktie verliert. Schuld sind Investitionen weit über den Erwartungen. Goldman Sachs wittert trotzdem eine Chance. Zu Recht? Amazon wächst in der Cloud so schnell wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Die Aktie rutscht nach Vorlage der Zahlen am Donnerstagabend trotzdem rund sieben Prozent. ab. Im dritten Quartal legte der Umsatz der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) um 39 Prozent auf 46 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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