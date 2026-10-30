Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH



30.10.2026 / 11:11 CET/CEST

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A41YHG1 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 30.10.2026 Kursziel: EUR 198,40 (bislang: EUR 204,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Anhaltende Divergenz der Geschäftsbereiche Wesentlicher Wachstumstreiber im dritten Quartal 2026 blieb das Segment Specialty Chemicals, das weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Kreatinprodukten für die Humanernährung und Nitroguanidin für die Verteidigungsindustrie profitierte. Dagegen beeinträchtigten eine schwache Nachfrage aus der Landwirtschaft und der Pharmaindustrie sowie gestiegene Energie- und Rohstoffkosten erneut die Geschäftsentwicklung des Segments Basics & Intermediates. Unter dem Strich verlief die Ergebnisentwicklung auf Konzernebene erwartungsgemäß schwächer als in den guten Vorquartalen: Ergebnisbelastend wirkten gestiegene Materialaufwendungen und Abschreibungen sowie planmäßige Anlaufaufwendungen für die neuen Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland. Während die strategischen Investitionsprojekte zur Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Human Nutrition planmäßig voranschreiten, machen höhere Investitionskosten für die geplante Nitroguanidin-Anlage in den USA Angabe gemäß Nachverhandlungen mit dem US-Kriegsministerium erforderlich. Die Guidance 2026e wurde bestätigt. Aufgrund leicht unter unseren Erwartungen liegenden Ertragszahlen nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 198,40 von zuletzt EUR 204,50 je Aktie (-3,0%) zurück, bestätigen jedoch angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 22,8% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AlzChem_UpdateReport20261030



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Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553



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