Die Hochschule Hof vergleicht in einer Simulationsstudie drei Agri-PV-Anlagenkonzepte. Das vertikale bifaziale Ost-West-System hat dabei am besten abgeschnitten. Die Ergebnisse sollen nun in die Planung einer neuen Agri-Photovoltaik am Standort Konradsreuth einfließen. Wie lässt sich landwirtschaftliche Nutzung mit der Erzeugung von Solarstrom verbinden - und welches Photovoltaik-System ist dafür unter konkreten Standortbedingungen am sinnvollsten? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Forschungsprojekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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