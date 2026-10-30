Washington - Der ehemalige Kommunikationschef von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, hält die Strategie der europäischen Staats- und Regierungschefs im Umgang mit Trump für falsch. "Man muss ihm gegenüber bestimmt auftreten", sagte Scaramucci der "Welt am Sonntag". "Er respektiert niemanden, der das nicht tut."



Besonders deutlich kritisierte er Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Es gebe zwei Verhaltensmuster: Das eine sei Mark Rutte, das andere Mark Carney. Er finde, Carney gehe besser mit Trump um, so Scaramucci. Wenn man sich Trump gegenüber unentschlossen zeige oder ihm schmeichle - wenn man sich so verhalte wie Rutte -, verliere man nur seinen Respekt. Man gewinne dadurch nichts.



Die europäischen Staats- und Regierungschefs setzten im Umgang mit Trumps verbalen Attacken bisher vor allem darauf, Forderungen des US-Präsidenten entgegenzukommen. Nato-Chef Rutte gilt als besonders darauf bedacht, ein möglichst harmonisches Bild zu wahren, um das Militärbündnis zusammenzuhalten. Kanadas Premier Carney dagegen zeigte sich im Zollstreit mit den USA bisher unnachgiebig.



Auch für Trumps jüngste Annäherung an Moskau fand Scaramucci scharfe Worte - und äußerte einen schwerwiegenden Verdacht. Der US-Präsident mache "gemeinsame Sache mit Putin", sagte er. "Ehrlich gesagt" glaube er, dass Trump von Russlands Machthaber Wladimir Putin "kompromittiert" worden sei. Er glaube nicht, dass man als US-Präsident tun könnte, was Trump getan habe, ohne "kompromittiert" zu sein, so Scaramucci weiter.



Mitte Oktober hatte Trump bekannt gegeben, dass er - ungeachtet des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine - mit dem Kremlchef einen Deal über die Lieferung von mehreren Millionen Tonnen Diesel geschlossen habe. Kurz darauf setzte er die überparteilich im Kongress verabschiedeten Sanktionen gegen Russland per Dekret aus. Die republikanischen Abgeordneten hätten "nichts getan, um das zu verhindern oder Trump zurechtzuweisen", kritisierte Scaramucci.



Anthony Scaramucci war gerade einmal zehn Tage, im Juli 2017, Kommunikationschef von Donald Trump. Heute zählt der Hedgefondsmanager zu den schärfsten Kritikern des US-Präsidenten.





© 2026 dts Nachrichtenagentur