Der Wasserstoff-Langzeitspeicher von Offgrid Revolution nutzt überschüssigen Solarstrom im Sommer für die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse und nutzt diesem in einer Brennstoffzelle im Winter für die Bereitstellung von Strom und Wärme. Das Unternehmen Offgrid Revolution hat ein Wasserstoff-Langzeitspeicher-System entwickelt. Dieses kann überschüssigen Solarstrom effizient in Wasserstoff umwandeln und langfristig speichern. In sonnenarmen Monaten können die Haushalte dann den Wasserstoff nutzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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