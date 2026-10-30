ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Industriegase-Hersteller angesichts eines starken zweiten Halbjahres der Franzosen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120073
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