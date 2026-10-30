Der Neobroker Trade Republic hat jüngst in Liechtenstein eine Versicherungsgesellschaft gegründet, die Justinian Versicherungs AG. Nun hat das Unternehmen auch in Deutschland die Zulassung der Bafin erhalten, Geschäft zu machen. Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass der Berliner Neobroker Trade Republic ins Versicherungsgeschäft einsteigt. Das Unternehmen hat in Liechtenstein eine Versicherungsgesellschaft mit dem Namen Justinian Versicherungs AG gegründet und dafür von der Finanzaufsicht Liechtenstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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