Da hatte man sich offenkundig mehr erwartet! Intel erlitt mit den gestern (29. Oktober) veröffentlichten Ergebnissen für das 3. Quartal 2026 Schiffbruch. Vor allem der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte. Anleger reagierten entsprechend und trennten sich im großen Stil von den Aktien des Tech-Urgesteins. Die Vehemenz des Abverkaufs lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Weitere Kursrückgänge sollten daher nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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