Das Wiener Unternehmen Spectral hat an einer Fassade der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien den ersten Auftrag für das von ihm entwickelte System Structural Solar Façade ausgeführt. Die neue Fassadentypologie entwickelt. Die bereits seit September in Betrieb befindliche Anlage wurde am 20. Oktober feierlich eröffnet. Auf 24 Quadratmetern Fläche sind 32 Glas-Glas-Module mit 50 Prozent Transparenz installiert. Die Leistung von 1,84 Kilowatt entspricht einem Wirkungsgrad über die Gesamtfläche von 7,7 Prozent. Im Austausch gegen die sehr geringe Effizienz ermöglicht das System mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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