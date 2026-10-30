Schwalbach am Taunus (ots) -Sinkende Temperaturen, trockene Heizungsluft und heiße Duschen: Der Winter stellt unsere Haut vor besondere Herausforderungen. Während der Körper unter dicken Pullovern und langen Hosen verborgen bleibt, gerät die Hautpflege häufig in den Hintergrund. Dabei benötigt die Haut gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit. Mit dem neuen Gillette Venus ComfortGlide Winter Glow Rasierer rückt Gillette Venus die winterliche Rasurroutine in den Fokus und zeigt: Glatte, gepflegte Haut ist keine Frage der Jahreszeit.Dass unsere Haut im Winter besondere Pflege benötigt, ist wissenschaftlich belegt. Niedrige Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit können die natürliche Schutzfunktion der Haut beeinträchtigen und sie anfälliger für Trockenheit und Irritationen machen.* Besonders bemerkbar macht sich das häufig bei der täglichen Pflegeroutine: Während heiße Duschen die Haut zusätzlich austrocknen können, kann auch die Rasur die Hautbarriere beanspruchen und den Feuchtigkeitsverlust erhöhen.** Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es deshalb nicht nur auf das Ergebnis der Rasur an, sondern auch darauf, wie sanft sie zur Haut ist.Winter Glow: Sanfte Rasur für die kalte JahreszeitHier setzt der neue Gillette Venus ComfortGlide Winter Glow Rasierer an. Speziell für empfindliche Haut entwickelt, kombiniert er drei Klingen mit flexiblen Gelkissen, die mit einem Hauch von Aloe Vera angereichert sind. Diese sorgen für eine besonders hohe Gleitfähigkeit und unterstützen eine sanfte Rasur - für glatte Haut und ein angenehmes Hautgefühl, auch im Winter.Die Produkt-Highlights im Überblick:- Flexible Gelkissen für sanftes Gleiten über die Haut- SkinCushion Technologie mit einem Hauch von Aloe Vera für besonders hohe Gleitfähigkeit- Drei Klingen für eine langanhaltend glatte Rasur- Premium-Metallhandstück für optimale Kontrolle- Praktische Duschhalterung zur Aufbewahrung- Dermatologisch akkreditiert durch die Skin Health AllianceKeine Kompromisse bei der RasurAuch wenn die Haut in der kalten Jahreszeit besondere Aufmerksamkeit benötigt, muss auf eine sanfte und gründliche Rasur nicht verzichtet werden. Mit Winter Glow zeigt Gillette Venus, dass Hautkomfort und glatte Haut Hand in Hand gehen können - auch im Winter.Gillette Venus ComfortGlide Winter Glow RasiererAb November 2026 im Handel erhältlich.* Engebretsen, K. A., Johansen, J. D., Kezic, S., Linneberg, A. & Thyssen, J. P. (2016). The effect of environmental humidity and temperature on skin barrier function and dermatitis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 30(2), 223-249. https://doi.org/10.1111/jdv.13301** Maruthappu, T. Moisture Loss During Shaving. Dermatologischer Literaturreview aus den bereitgestellten Forschungsunterlagen. Der Review beschreibt die Auswirkungen der Rasur auf Hautbarriere und Feuchtigkeitsverlust sowie die Bedeutung der Pflege nach dem Duschen. Die Aussage zu heißen Duschen wird ergänzend im bereitgestellten Dokument Science of Seasonality - Article 1: Why Does Skin Feel Itchy After Showering in Winter? erläutert.*** Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Pressekontakt:Procter & GambleNina Knecht-Sicenica(Director Communications Grooming DACH)Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 898760,E-Mail: knecht.n@pg.comKetchum GmbHMarlene Sophie Korn (Consultant)Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfTel.: +49 (0)172 255 8776,E-Mail: marlene.korn@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6381040