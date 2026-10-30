Berlin/Bonn (ots) -
Luis Bobga, Bundessprecher der Grünen Jugend, rechnet bei den für morgen geplanten "Gen-Z regelt"- Demonstrationen nicht mit Ausschreitungen. Im phoenix-Interview sagte er: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Proteste, die morgen stattfinden werden, gewaltfrei ablaufen werden." Es gebe "einen klaren Demokonsens von denjenigen, die dort auf die Straße gehen. Wir als Grüne Jugend unterstützen diese Proteste." Die Forderungen der jungen Menschen nach niedrigeren Lebenshaltungskosten und mehr Geld für Bildung, Suchthilfe und Psychotherapie sollten in der Diskussion um die geplanten Proteste deshalb im Vordergrund stehen: "Ich glaube, darum geht es jetzt, dass wir uns mit diesen Forderungen beschäftigen und eben nicht über mögliche Gewalt phantasieren."
Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/p90
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6381038
Luis Bobga, Bundessprecher der Grünen Jugend, rechnet bei den für morgen geplanten "Gen-Z regelt"- Demonstrationen nicht mit Ausschreitungen. Im phoenix-Interview sagte er: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Proteste, die morgen stattfinden werden, gewaltfrei ablaufen werden." Es gebe "einen klaren Demokonsens von denjenigen, die dort auf die Straße gehen. Wir als Grüne Jugend unterstützen diese Proteste." Die Forderungen der jungen Menschen nach niedrigeren Lebenshaltungskosten und mehr Geld für Bildung, Suchthilfe und Psychotherapie sollten in der Diskussion um die geplanten Proteste deshalb im Vordergrund stehen: "Ich glaube, darum geht es jetzt, dass wir uns mit diesen Forderungen beschäftigen und eben nicht über mögliche Gewalt phantasieren."
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