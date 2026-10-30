PV&B Austria kritisiert, dass die Förderreform im Rahmen der Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) ab Januar 2027 nach wie vor unklar ist. Zudem gibt es noch keine Informationen über die Übergangslösung, mit der ab Sonntag Photovoltaik-Projekte gefördert werden sollen, die in der Förderrunde im Oktober leer ausgingen. Der Branchenverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) fordert die rasche Festlegung der Förderbedingungen, die in Zukunft in Österreich gelten sollen. Der Andrang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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