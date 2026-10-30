Uniper und die Stadtwerke Lippstadt haben einen siebenjährigen Tolling-Vertrag für einen geplanten Batteriespeicher mit 20 Megawatt Leistung und 42 Megawattstunden Kapazität geschlossen. Vertragspartner des Energiekonzerns ist die 100-prozenige Tochtergesellschaft Lippstädter Ladesäulen GmbH, die auch Eigentümer des Batteriespeicher ist, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Sie erhält eine feste Vergütung für die Nutzung des Speichers durch Uniper. Uniper wird die Vermarktung und kommerzielle Optimierung übernehmen. Es sichert sich mit dem modular aufgebauten Lithium-Eisenphosphat-Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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