AV AirFinance, a leading commercial aviation lending platform, announced a planned leadership succession to support the platform's long-term strategic development.
Effective 1 January 2027, Jonathan O'Dowd will become Chief Investment Officer, replacing Axel Hammar, who is departing the business to pursue other opportunities. As Chief Investment Officer, Jonathan will lead the company's investment activities, portfolio management, and strategic partnerships.
"We want to thank Axel for his significant contribution over the past five years, and I am looking forward to working alongside Jonathan to deliver continued platform growth and strong investment performance," said Stephen Murphy, CEO of AV AirFinance.
About AV AirFinance
AV AirFinance is a commercial aviation lending platform focused on lending to airlines and leasing companies, financing new and used commercial aircraft, engines, and cargo aircraft. Since its inception in 2021, AV AirFinance has committed over $5bn of capital to support its growing customer base. For more information, please visit www.avairfinance.com.
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Contacts:
Erika Nolan
AVP Operations
Erika.nolan@avairfinance.com